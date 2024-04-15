Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием

«Этой страной руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен в это дело. Это атака на политического оппонента. Вот что это такое. Так что для меня большая честь быть здесь», — сказал политик.
Трамп лично приехал в суд, где начинаются слушания дела о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
По данным CNN, судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство Трампа об отводе судьи в процессе по этому делу, поскольку политик использует «серию умозаключений, инсинуаций и необоснованных спекуляций», чтобы запустить процедуру отвода.
Уголовные дела против Трампа
Американские СМИ считают этот процесс историческим и первым в своем роде — бывший президент предстанет перед судом по уголовным обвинениям. Максимально возможное наказание составляет 136 лет лишения свободы. Сам Трамп заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для преследования.
Всего в отношении политика завели четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний.
В Атланте Трампа обвинили в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами разбирается еще одно федеральное дело — о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.