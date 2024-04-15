США заявили, что не хотят войны с Ираном

«Мы не вовлечены в их процесс принятия решений по поводу потенциального ответа», — заявил он на брифинге Белого дома.

Кирби добавил, что, по его данным, израильский военный кабинет пока не принял таких решений и продолжает обсуждения «своих следующих шагов».

Он подчеркнул, что США не хотят видеть войну с Ираном, но сделают всё для защиты Израиля. «Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить Израиль», — сказал Кирби.