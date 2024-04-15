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США заявили, что не хотят войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. США не участвуют в проработке возможного израильского ответа на воздушную атаку Ирана, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Источник: AP 2023

«Мы не вовлечены в их процесс принятия решений по поводу потенциального ответа», — заявил он на брифинге Белого дома.

Кирби добавил, что, по его данным, израильский военный кабинет пока не принял таких решений и продолжает обсуждения «своих следующих шагов».

Он подчеркнул, что США не хотят видеть войну с Ираном, но сделают всё для защиты Израиля. «Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить Израиль», — сказал Кирби.

Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты «Фаттах» и «Фаттах-2». Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.

По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь «несколько ракет» долетели до территории страны и причинили «незначительный ущерб».

Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию «Правдивое обещание» и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.

Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.