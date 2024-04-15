ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине

«Мы хотим четко дать понять Китаю… что это (конфликт на Украине — ред.) нарушает наши основные интересы… Ему следует активно участвовать во всех дипломатических усилиях для прекращения войны», — заявил агентству немецкий чиновник.
Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году.