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ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Германия призывает Китай к активному участию в дипломатических усилиях по разрешению украинского конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецких официальных лиц на фоне визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в КНР.

Источник: Reuters

«Мы хотим четко дать понять Китаю… что это (конфликт на Украине — ред.) нарушает наши основные интересы… Ему следует активно участвовать во всех дипломатических усилиях для прекращения войны», — заявил агентству немецкий чиновник.

Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.

Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году.