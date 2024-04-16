Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии

«Именно по вине Макрона не ищется мир, а у Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше. Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского», — сказал Рогов.