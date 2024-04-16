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Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал лицемерием предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр, которые пройдут в августе в Париже.

Источник: AP 2023

Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.

«Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, — ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие — и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину — лицемерие», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, именно Макрон разжигает конфликт на постукраинском пространстве и по его вине гибнут мирные люди.

«Именно по вине Макрона не ищется мир, а у Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше. Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского», — сказал Рогов.

Макрон Эмманюэль