Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.
По его словам, именно Макрон разжигает конфликт на постукраинском пространстве и по его вине гибнут мирные люди.
«Именно по вине Макрона не ищется мир, а у Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше. Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского», — сказал Рогов.