Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ

«Несмотря на то, что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны: около 27 миллионов советских граждан погибли в борьбе с Германией», — говорится в публикации.