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Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ

ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщила радиостанция Europe 1.

Источник: AP 2023

По ее данным, российская делегация поучаствует в церемонии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. Как отметило СМИ, без присутствия России трудно обойтись, несмотря на геополитическую ситуацию.

«Несмотря на то, что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны: около 27 миллионов советских граждан погибли в борьбе с Германией», — говорится в публикации.

Радиостанция утверждает, что об этом решении может объявить президент Франции Эммануэль Макрон. Во вторник он посещает департамент Дром на юго-востоке страны, чтобы почтить память антифашистского партизанского отряда, созданного летом 1944 года на плато Веркор в предгорьях Альп.

В конце декабря 2023 года Макрон допустил, что президента Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва пока не получала официальных приглашений от Парижа.

Высадка в Нормандии

В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция «Оверлорд»). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.

По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию «Оверлорд» лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении.