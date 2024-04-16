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Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий

Глава ЦИК Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер поблагодарил Памфилову и ЦИК, отметив их сложную, но очень важную для стабильности государства работу. Также глава ЦИК назвала итоги выборов беспрецедентными.

«Самое главное — то, насколько мудрым оказался наш народ. Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию», — отметила она.

Памфилова указала и на попытки вмешательства в выборный процесс. По ее словам, недоброжелатели делали ставку на террор, чего раньше не было. Тем самым, «руками сидящих в Киеве украинских подельников», пытались вызвать страх и панику. Она отметила, что и члены ЦИК получали телефонные угрозы, их пытались запугать и шантажировать.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.

Путин Владимир