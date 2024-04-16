Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий

Памфилова указала и на попытки вмешательства в выборный процесс. По ее словам, недоброжелатели делали ставку на террор, чего раньше не было. Тем самым, «руками сидящих в Киеве украинских подельников», пытались вызвать страх и панику. Она отметила, что и члены ЦИК получали телефонные угрозы, их пытались запугать и шантажировать.