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На Западе забили тревогу после признания Сырского

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинские военные оказались в крайне тяжелом положении в Часовом Яре, что фактически подтвердил главком ВСУ Александр Сырский, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

Источник: AP 2023

«Сырский <…> говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часовом Яре особенно плохая. <…> Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом», — отметил он.

По словам эксперта, сейчас транспортные линии, связанные с городом, находятся постоянно под давлением российских БПЛА, артиллерии и авиации. В результате передвижение украинских войск стало крайне опасным, пояснил он.

Меркурис также добавил, что, по некоторым сообщениям, третья штурмовая бригада ВСУ категорически отказалась выполнять приказ Сырского о передислокации в Часов Яр. Эксперт допустил, что они осознали потерю города.

На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.