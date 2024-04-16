На Западе забили тревогу после признания Сырского

«Сырский <…> говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часовом Яре особенно плохая. <…> Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом», — отметил он.
По словам эксперта, сейчас транспортные линии, связанные с городом, находятся постоянно под давлением российских БПЛА, артиллерии и авиации. В результате передвижение украинских войск стало крайне опасным, пояснил он.
Меркурис также добавил, что, по некоторым сообщениям, третья штурмовая бригада ВСУ категорически отказалась выполнять приказ Сырского о передислокации в Часов Яр. Эксперт допустил, что они осознали потерю города.
На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.