Филиппо: Зеленский может ответить на удар Ирана провокацией на ЗАЭС

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо допустил, что Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы снова привлечь внимание к Украине после ударов Ирана по Израилю. Так он прокомментировал предупреждение МАГАТЭ о том, что ЗАЭС близка к ядерной аварии после непрекращающихся по ней ударов.