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Филиппо: Зеленский может ответить на удар Ирана провокацией на ЗАЭС

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо допустил, что Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы снова привлечь внимание к Украине после ударов Ирана по Израилю. Так он прокомментировал предупреждение МАГАТЭ о том, что ЗАЭС близка к ядерной аварии после непрекращающихся по ней ударов.

Источник: AP 2023

«Зеленский завидует кризису на Ближнем Востоке, устроит ли он огромную провокацию, чтобы снова привлечь внимание к Украине?!» — задался вопросом Филиппо.

ВСУ активизировали атаки на Запорожскую АЭС 5 апреля. С того времени дроны-камикадзе атаковали купол шестого энергоблока, столовую, грузовой порт, учебный центр, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Нарушений пределов безопасности станции не зафиксировано.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России.