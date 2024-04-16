«Зеленский завидует кризису на Ближнем Востоке, устроит ли он огромную провокацию, чтобы снова привлечь внимание к Украине?!» — задался вопросом Филиппо.
ВСУ активизировали атаки на Запорожскую АЭС 5 апреля. С того времени дроны-камикадзе атаковали купол шестого энергоблока, столовую, грузовой порт, учебный центр, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Нарушений пределов безопасности станции не зафиксировано.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России.