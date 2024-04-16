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Лукашенко пригрозил жестокими репрессиями за провалы в сельском хозяйстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от губернаторов трех регионов улучшить ситуацию в сельском хозяйстве, а при отсутствии результатов пригрозил «репрессиями», пишет БелТА.

Источник: AP 2023

«Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году — ждите жесточайших репрессий», — сказал Лукашенко, обращаясь к главам Витебской, Могилевской и Гомельской областей Александру Субботину, Анатолию Исаченко и Ивану Крупко. В этих регионах больше всего наблюдаются проблемы в отрасли, уточняет БелТА.

Говоря о Витебской области, президент сказал, что пока не получена желаемая отдача от создания здесь агропромышленных объединений. Он также обратил внимание, что по-прежнему всплывают факты воровства топлива, о поддержке при закупках которого руководители регионов регулярно просят.

Президент также затронул вопрос дисциплины, в том числе при обеспечении сохранности скота. «Согласовывая назначения председателей райисполкомов, я всегда говорю: “Ребята, нужен результат! Если не хотите воевать, нужен результат на земле!” — сказал Лукашенко.

Он обозначил стратегическую цель — создать в Белоруссии высокотехнологичный, прибыльный аграрный сектор. «Нам жизненно необходимо максимально реализовать имеющийся потенциал нашего АПК, разобраться с текущими проблемами, думать о завтрашнем и даже послезавтрашнем дне», — заявил президент.

Он отметил, что от «положения дел на селе» зависят благосостояние людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и социально-политическая стабильность в стране.

Лукашенко Александр