Лукашенко пригрозил жестокими репрессиями за провалы в сельском хозяйстве

«Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году — ждите жесточайших репрессий», — сказал Лукашенко, обращаясь к главам Витебской, Могилевской и Гомельской областей Александру Субботину, Анатолию Исаченко и Ивану Крупко. В этих регионах больше всего наблюдаются проблемы в отрасли, уточняет БелТА.