Токаев призвал не нагнетать истерию с языками в Казахстане

В апреле 2022 года Токаев подчеркивал, что действия языковых патрулей являются «провокацией по заданию спецслужб». В видео деятелей таких патрулей сняты конфликты, которые возникают из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не говорят с клиентами на государственном языке — казахском. На автора одного из каналов с подобными видео — Куата Ахметова — в 2021 году завели уголовное дело о разжигании национальной розни. Его адвокат тогда сообщил, что он покинул Казахстан и уехал в Киев.