The Jerusalem Post узнала, что ЦАХАЛ определилась с ответом на удар Ирана

Начальник Генерального штаба Герци Халеви во время посещения батареи ПВО Arrow 136-го батальона заявил, что Израиль проводит «политику тыла», чтобы «хотя бы на этой пасхальной неделе дать гражданам жить почти как обычно», потому что «мы полностью доверяем вам и вашей готовности». Jerusalem Post допустила, что слова Халеви могут быть отвлекающим маневром, чтобы «усыпить бдительность» Тегерана.