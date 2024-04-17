Об этом и твердят. Экс-аналитик ЦРУ пришел к удивительному выводу о России

«Они (россияне. — Прим. ред.) занимают территорию за территорией», — сказал он.
По словам аналитика, Владимир Путин не раз заявлял о готовности к переговорам.
«Они каждый второй день говорят, что готовы к переговорам, но не на основе той нелепой формулы, которую Зеленский предложил более года назад. <…> И я могу это понять. Просто посмотрите, что входит в формулу Зеленского», — добавил Макговерн.
Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.