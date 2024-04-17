Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах

«Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!», — написал Медведев.
Он добавил, что американцы — «последовательные люди», и «с 1938 года непримиримы к врагам своего государства».
Российский закон об иностранных агентах допускает их деятельность, но совершенно справедливо требует от них прозрачности, заявил Медведев.
«В отличие от грузинского, киргизского или вполне лояльного российского закона, который допускает деятельность иноагентов, но — совершенно справедливо — требует от них прозрачности и препятствует скрытому неправовому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, в его экономику и политическую жизнь», — написал Медведев.