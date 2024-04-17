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В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента РФ Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы.

Источник: © РИА Новости

«В целом, церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие новации ждут церемонию инаугурации президента.

Путин Владимир