В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле

«В целом, церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие новации ждут церемонию инаугурации президента.