Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах ради ЕС

На фоне массовых протестов в марте 2023 года власти страны решили отказаться от принятия законопроекта об иноагентах, однако в этом году решили вернуться к его обсуждению. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния» 15 апреля. После этого противники законопроекта вышли на митинг, в Тбилиси начались беспорядки. Полиция задержала 14 человек в Тбилиси за мелкое хулиганство (ст. 166 КоАП Грузии) и неподчинение требованиям представителей власти (ст. 173 КоАП).