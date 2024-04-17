Совфед одобрил закон о высылке осужденных иностранцев

Возможность экстрадиции также появится у условно осужденных и приговоренных с отсрочкой исполнения. При этом новые нормы предусматривают и основания отказа в передаче. Речь идет о случаях назначения штрафа, если совершенное преступление не признается таковым в законе государства, гражданином которого является осужденный.