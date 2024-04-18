«Уже началось». В США сделали неожиданное заявление о России

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое, а попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете. По его словам, весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.