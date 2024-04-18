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«Уже началось». В США сделали неожиданное заявление о России

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия превращается в сверхдержаву, которую страны мира все чаще выбирают в качестве альтернативы США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends.

Источник: © РИА Новости

«США начинают терять гегемонию в мире. Все больше и больше стран тянутся к России и Китаю, которые рассматриваются как альтернатива Соединенным Штатам. Россия вновь возвращает себе статус супердержавы», — отметил эксперт.

По его мнению, попытки Вашингтона навредить Москве теми или иными способами только усиливают ее и делают крепче.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое, а попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете. По его словам, весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.