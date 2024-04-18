«Новые люди» и «Партия Роста» объединятся

Ранее в пресс-службе «Новых людей» рассказали, что на съезде изменится состав центрального совета партии, будут внесены изменения в устав с учетом объединения. Кроме того, партийные лидеры подведут итоги президентской кампании и наметят планы на региональные выборы, которые пройдут в сентябре.