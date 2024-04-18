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«Новые люди» и «Партия Роста» объединятся

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Новые люди» и «Партия Роста» объединятся под названием «Новые люди», переименования не будет, сообщили журналистам в пресс-службе партии.

Источник: © РИА Новости

Вопросом съезда «Новых людей» 19 апреля станет процедура объединения с «Партией Роста».

«Партии объединятся под нашим названием “Новые люди”. Переименования не будет», — рассказали в пресс-службе «Новых людей».

По уставу «Новых людей», должности первого заместителя председателя партии нет, добавили в пресс-службе. «Подробности по официальной должности Бориса Титова (лидера “Партии Роста”) будут озвучены на съезде», — заключили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе «Новых людей» рассказали, что на съезде изменится состав центрального совета партии, будут внесены изменения в устав с учетом объединения. Кроме того, партийные лидеры подведут итоги президентской кампании и наметят планы на региональные выборы, которые пройдут в сентябре.

Лидеры «Новых людей» и «Партии Роста» Алексей Нечаев и Борис Титов 24 декабря 2023 года объявили об объединении партий и подписали соглашение.