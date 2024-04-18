«Новые люди» и «Партия Роста» объединятся

Вопросом съезда «Новых людей» 19 апреля станет процедура объединения с «Партией Роста».
«Партии объединятся под нашим названием “Новые люди”. Переименования не будет», — рассказали в пресс-службе «Новых людей».
По уставу «Новых людей», должности первого заместителя председателя партии нет, добавили в пресс-службе. «Подробности по официальной должности Бориса Титова (лидера “Партии Роста”) будут озвучены на съезде», — заключили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе «Новых людей» рассказали, что на съезде изменится состав центрального совета партии, будут внесены изменения в устав с учетом объединения. Кроме того, партийные лидеры подведут итоги президентской кампании и наметят планы на региональные выборы, которые пройдут в сентябре.
Лидеры «Новых людей» и «Партии Роста» Алексей Нечаев и Борис Титов 24 декабря 2023 года объявили об объединении партий и подписали соглашение.