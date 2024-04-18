Карлсон считает, что миграционный кризис может навсегда изменить США

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон заявил, что миграционный кризис может навсегда изменить Соединенные Штаты.
«Из всех кризисов, разворачивающихся одновременно в Соединенных Штатах прямо сейчас, только один обладает способностью навсегда изменить наш образ жизни. Только одно невозможно отменить — это вторжение [нелегальных мигрантов]», — сказал он в видеоролике, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter). «Что самое интересное и, возможно, самое показательное из всего, так это то, что никто не останавливает это [вторжение нелегалов]», — отметил Карлсон.
Ранее Илон Маск счел безумием миграционную политику властей США, которая за последние три года позволила проникнуть на территорию страны более 7 млн незаконных мигрантов. Маск также выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена ничего не делает, чтобы предотвратить преступления нелегальных мигрантов в стране.