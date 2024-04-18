Премьер Хорватии объявил о победе его партии на парламентских выборах

«Разрешите в конце этой ночи выборов прежде всего поблагодарить всех наших избирателей, всех сограждан, которые участвовали в этих выборах хорватского сабора, которые благодаря (решению президента Зорана) Милановича проведены в этот нелепый день, среду, чем мы якобы внесли вклад в хорватский ВВП, помогли образованию и здравоохранению и другим сферам. Важно то, что ХДС в третий раз подряд убедительно победило на парламентских выборах», — заявил лидер партии и премьер Пленкович, трансляция из штаб-квартиры партии велась в соцсетях.