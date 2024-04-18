Премьер Хорватии объявил о победе его партии на парламентских выборах

Хорватия в среду выбирала депутатов парламента — сабора — 11-го созыва. На официальном сайте избиркома опубликованы данные подсчета 94,42% голосов: ХДС и партнеры получают 60 мандатов (из 151), крупнейшая оппозиционная Социал-демократическая партия — 42 мандата, «Отечественное движение» — 14, «Мост» — 11, «Можем» и партнеры — 10, Истарское демократическое содружество — три мандата, «Независимая платформа Север» — два, Fokus — один. По данным государственной избирательной комиссии, явка составила 61,9%.
«Разрешите в конце этой ночи выборов прежде всего поблагодарить всех наших избирателей, всех сограждан, которые участвовали в этих выборах хорватского сабора, которые благодаря (решению президента Зорана) Милановича проведены в этот нелепый день, среду, чем мы якобы внесли вклад в хорватский ВВП, помогли образованию и здравоохранению и другим сферам. Важно то, что ХДС в третий раз подряд убедительно победило на парламентских выборах», — заявил лидер партии и премьер Пленкович, трансляция из штаб-квартиры партии велась в соцсетях.
Правом голоса обладают 3 733 398 граждан. Голосование идет на хорватской территории и в 41 диппредставительстве за рубежом, оно началось во вторник в Австралии, завершится в четверг на западном побережье США. ГИК аккредитовала 5333 хорватских и иностранных наблюдателя.
Граждане выбирали 151 депутата однопалатного парламента из 165 партий и политических блоков, которые распределены по 11 избирательным округам, два из которых предназначены для граждан за границей и партий нацменьшинств. Претендентам необходимо преодолеть 5-процентный барьер, созыв сабора избирается на четыре года.
Главными конкурентами на политической сцене Хорватии годами являются правящее правоцентристское Хорватское демократическое содружество (HDZ, ХДС) Пленковича и Социал-демократическая партия (SDP, СДП) чей глава, экс-премьер Зоран Миланович, после избрания на пост президента в феврале 2020 года заморозил свое членство и движение возглавил Педжа Грбин.
Всего на места в саборе претендуют около 2,3 тысячи человек. Помимо ХДС и СДП шансы на прохождение в новый созыв парламента Хорватии имеют блок MOST — Хорватские суверенисты, «Отечественное движение», партии «Можем» и Fokus, региональные Истарское демократическое содружество (IDS) и Независимая платформа «Север». Сербская, итальянская и венгерская партии также традиционно получат несколько мандатов из восьми, полагающихся нацменьшинствам.
Прошлые парламентские выборы состоялись в Хорватии 5 июля 2020 года. По их итогам Пленкович провозгласил победу правящей партии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС). Правоцентристская ХДС получила 69 мандатов (из 151), «Перезагрузка» во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, — 42 мандата, «Отечественное движение» певца и бизнесмена Мирослава Шкоро — 15 мандатов. Остальные места достались малым партиям и движениям нацменьшинств.