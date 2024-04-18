NYT узнала, почему удар Израиля вызвал гнев США

Согласно внутренним документам израильского командования, изученным газетой, Израиль видел несколько вариантов ответа Ирана, но ни один из них не предполагал настолько мощного обстрела, произошедшего в ночь на 14 апреля, когда Тегеран и проиранские силы выпустил в сторону Израиля более 300 дронов и ракет. Это стало первым случаем прямого удара по Израилю со стороны Ирана за долгие годы гибридной войны между ними.