Мирзиёев вылетел в Таджикистан

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
«В соответствии с программой пребывания в городе Душанбе предусматривается проведение переговоров на высшем уровне, а также ряда двусторонних встреч и совместных мероприятий», — говорится в сообщении.
По итогам переговоров планируют принять солидный пакет соглашений, нацеленных на укрепление и развитие многопланового сотрудничества в различных сферах.
Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.