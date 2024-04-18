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Мирзиёев вылетел в Таджикистан

В соответствии с программой визита, в Душанбе пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч и совместных мероприятий.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

«В соответствии с программой пребывания в городе Душанбе предусматривается проведение переговоров на высшем уровне, а также ряда двусторонних встреч и совместных мероприятий», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров планируют принять солидный пакет соглашений, нацеленных на укрепление и развитие многопланового сотрудничества в различных сферах.

Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.