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Стройнадзору Красноярского края назначили нового главу

Руководителям Службы строительного надзора и жилищного контроля Красно­ярского края стал Александр Вишняков.

Источник: Соцсети

Распоряжение о передаче ему соответствующих полномочий подписал губернатор Михаил Котюков, но оно пока не опубликовано на официальном портале правительства.

Александр Вишняков родился 16 ноября 1982 года в Красноярске. Окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2011 года работал в КГКУ «Управление капитального строительства», с 2019 года занимал должность заместителя руководителя. Женат, двое детей.

Напомним, прежний глава краевого Стройнадзора Евгений Скрипальщиков был уволен по истечении срока служебного контракта в декабре 2023 года. Он был руководителем с 2018 года, а в службе работал с 2007 года.