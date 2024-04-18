Стройнадзору Красноярского края назначили нового главу

Распоряжение о передаче ему соответствующих полномочий подписал губернатор Михаил Котюков, но оно пока не опубликовано на официальном портале правительства.
Александр Вишняков родился 16 ноября 1982 года в Красноярске. Окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2011 года работал в КГКУ «Управление капитального строительства», с 2019 года занимал должность заместителя руководителя. Женат, двое детей.
Напомним, прежний глава краевого Стройнадзора Евгений Скрипальщиков был уволен по истечении срока служебного контракта в декабре 2023 года. Он был руководителем с 2018 года, а в службе работал с 2007 года.