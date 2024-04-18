Зеленский сообщил о причастности Украины к атаке на аэродром в Крыму

Власти Крыма и Минобороны России не сообщали об ударе по военному аэродрому в Джанкое. Накануне утром участок автодороги Джанкой — Феодосия в районе села Победное перекрыли для движения без объяснения причин. Это село расположено в непосредственной близости от Джанкоя, между ним и городом находится военный аэродром.