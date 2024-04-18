«Ни людей, ни техники». Генерал ВСУ вынес вердикт Часову Яру

«Нужно понимать, что у командиров бригад нет ни людей, ни нужного количества техники», — пожаловался он.
Кривонос отметил, что и время не играет на руку ВСУ. Кроме того, добавил он, Часов Яр — это господствующая высота, и, если российской армии удастся взять этот город, ей откроется путь к наиболее крупной агломерации в ДНР — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, но оно приближается.
На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.