«Ни людей, ни техники». Генерал ВСУ вынес вердикт Часову Яру

Кривонос отметил, что и время не играет на руку ВСУ. Кроме того, добавил он, Часов Яр — это господствующая высота, и, если российской армии удастся взять этот город, ей откроется путь к наиболее крупной агломерации в ДНР — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.