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«Ни людей, ни техники». Генерал ВСУ вынес вердикт Часову Яру

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины недостаточно военных и оружия для отражения атак российской армии в районе Часова Яра, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Источник: AP 2023

«Нужно понимать, что у командиров бригад нет ни людей, ни нужного количества техники», — пожаловался он.

Кривонос отметил, что и время не играет на руку ВСУ. Кроме того, добавил он, Часов Яр — это господствующая высота, и, если российской армии удастся взять этот город, ей откроется путь к наиболее крупной агломерации в ДНР — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, но оно приближается.

На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.