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Иран пригрозил Израилю зеркальным ударом в случае атак на ядерные объекты

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Иран готов нанести удар по ядерным объектам Израиля в случае агрессии, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб, его слова приводит агентство Tasnim.

Источник: РИА "Новости"

«Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении, и чтобы отреагировать на их возможные агрессивные действия, наши руки находятся уже на спусковом крючке запуска мощных ракет для уничтожения выявленных целей», — сказал высокопоставленный военный.

Хакталаб предупредил также, что после нападения Израиля Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину.

В последние годы иранское руководство заявляло, что не намерено создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирный характер.

Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение своего консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые «Фаттах» и «Фаттах-2».

По данным армии Израиля, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. В Тель-Авиве заявляют, что лишь «несколько ракет» долетели до территории страны и причинили «незначительный ущерб».