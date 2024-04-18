Иран пригрозил Израилю зеркальным ударом в случае атак на ядерные объекты

«Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении, и чтобы отреагировать на их возможные агрессивные действия, наши руки находятся уже на спусковом крючке запуска мощных ракет для уничтожения выявленных целей», — сказал высокопоставленный военный.
В последние годы иранское руководство заявляло, что не намерено создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирный характер.
Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение своего консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые «Фаттах» и «Фаттах-2».
По данным армии Израиля, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. В Тель-Авиве заявляют, что лишь «несколько ракет» долетели до территории страны и причинили «незначительный ущерб».