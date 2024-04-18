Иран пригрозил Израилю зеркальным ударом в случае атак на ядерные объекты

Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение своего консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые «Фаттах» и «Фаттах-2».