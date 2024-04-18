Чибис рассказал Путину о возвращении к работе после ранения

Глава государства справился у губернатора о его самочувствии после нападения, и попросил рассказать, как дела в регионе.
«Как дела, Андрей Владимирович?» — спросил президент.
«Восстанавливаюсь, но уже на рабочем месте», — отметил губернатор и приступил к докладу о пятилетней работе.
Чибис также попросил президента поддержать его на предстоящих выборах главы региона.
«Те задачи, которые стоят сегодня перед Мурманской областью, масштабные. В сентябре состоятся выборы губернатора Мурманской области. При вашей поддержке и поддержке северян готов продолжать служить Мурманской области, выполнять поставленные задачи», — сказал он.
«Я знаю вашу активность. Уверен, она будет приводить к нужным нам всем результатам и будет служить делу улучшения условий жизни на севере», — сказал Путин, пожелав губернатору дальнейших успехов.
Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля в Апатитах, губернатор был ранен ножом в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Напавшего на главу региона 42-летнего жителя Апатитов задержали и допросили. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нападение на губернатора будет расследовано в кратчайшие сроки. Он добавил, что важно выяснить, является это какой-то системной угрозой или отдельно взятым случаем.