Чибис рассказал Путину о возвращении к работе после ранения

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля в Апатитах, губернатор был ранен ножом в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Напавшего на главу региона 42-летнего жителя Апатитов задержали и допросили. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).