Шойгу посетил выпускающий танки омский завод

По его словам, завод выполняет гособоронзаказ, а также полученные ранее поручения. Так, началось производство новых тяжелых огнеметных систем, а танки дооснастили защитой от беспилотников и системой защиты прицельных комплексов. В предыдущий раз на предприятие в Омской области Шойгу приезжал в июне 2023 года.