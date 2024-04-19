Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу посетил выпускающий танки омский завод

Министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области, сообщила пресс-служба военного ведомства.

По его словам, завод выполняет гособоронзаказ, а также полученные ранее поручения. Так, началось производство новых тяжелых огнеметных систем, а танки дооснастили защитой от беспилотников и системой защиты прицельных комплексов. В предыдущий раз на предприятие в Омской области Шойгу приезжал в июне 2023 года.

Во время визита министр также поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в зону специальной военной операции. Кроме того, он посетил Омский автобронетанковый инженерный институт, где курсанты учатся ремонтировать и обслуживать военную автомобильную технику, а также применять беспилотники.

Глава Минобороны регулярно проверяет выполнение гособоронзаказа на российских предприятиях. В частности, в начале марта он посетил предприятие «Алмаз» концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей».

Шойгу Сергей