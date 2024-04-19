Алексей Бубнов проинспектировал состояние дорог в центре Екатеринбурга

— Мы выявили целый ряд дефектов улично-дорожной сети. Чаще всего встречались трещины, отслоившиеся от остального полотна канализационные люки, небольшие проседания асфальта, где скапливается вода. Это неопасные, но неприятные повреждения. Часть этих недочетов исправят подрядчики по условиям контракта, а другую — рабочие администраций районов. В целом ремонт 2022 года сделан удовлетворительно. Работы на гарантийных объектах начнутся в мае, — подытожил Алексей Бубнов.