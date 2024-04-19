Алексей Бубнов проинспектировал состояние дорог в центре Екатеринбурга

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проверил качество ремонта дорог города для выявления гарантийных случаев повреждений.
В каждом из контрактов на ремонт улиц Екатеринбурга указаны срок и условия гарантийных обязательств, которые зависят от интенсивности движения. Гарантии составляют не менее трех лет.
— Если подрядчик нарушил технологию работ, на улицах появляются трещины, провалы, отслоение полотна — все это гарантийные дефекты. Их предприятие обязано исправить за свой счет, — говорит Алексей Бубнов.
Во время объезда заместитель мэра проверил четыре участка улиц, которые отремонтировали в 2022 году.
Речь идет об улице 8 Марта на участке длиной 350 метров от Малышева до Радищева, где заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали 160 метров бортового камня, переложили плитку на тротуаре и нанесли разметку термопластиком.
Далее Алексей Бубнов проверил ремонт участка улицы Куйбышева длиной 1,94 километра; несколько участков улицы Белинского, где в общей сложности обновили 34,1 тысячи «квадратов»; а также улицу Карла Либкнехта, где отремонтировали более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, переложили 3 тысячи «квадратов» тротуарной плитки и заменили 678 метров бордюра.
— Мы выявили целый ряд дефектов улично-дорожной сети. Чаще всего встречались трещины, отслоившиеся от остального полотна канализационные люки, небольшие проседания асфальта, где скапливается вода. Это неопасные, но неприятные повреждения. Часть этих недочетов исправят подрядчики по условиям контракта, а другую — рабочие администраций районов. В целом ремонт 2022 года сделан удовлетворительно. Работы на гарантийных объектах начнутся в мае, — подытожил Алексей Бубнов.