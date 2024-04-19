Россия не будет прекращать боевые действия при переговорах, заявил Лавров

«Но, тем не менее, мы сказали, мы готовы (к переговорам — ред.). Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — сказал Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».