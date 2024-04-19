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Россия не будет прекращать боевые действия при переговорах, заявил Лавров

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия в случае возобновления переговоров с Украиной не будет останавливать боевые действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Но, тем не менее, мы сказали, мы готовы (к переговорам — ред.). Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — сказал Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что речь идет не только о положении войск, но и наличии поправок в конституцию, вхождении в состав России новых регионов.

Лавров Сергей
переговоры