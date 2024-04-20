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Путин назначил десять новых судей в Новосибирской области

Президент Владимир Путин произвел назначение десяти новых судей в Новосибирской области, двое из которых стали председателями судов.

Источник: сайт Кремля

Соответствующий указ датируется 19 апреля.

Согласно документу, шесть судей будут трудиться в судах Новосибирска, четверо — в районных судах области.

Председателем Венгеровского районного суда назначен Сергей Довыденко. Дзержинский районный суд Новосибирска возглавила Вера Галина.

Елена Широкова получила назначение в Новосибирский районный суд. Дарья Дмитриева и Виктор Лисневский — в Первомайский районный суд Новосибирска.

Состав судей Октябрьского районного суда пополнился Илоной Высоцкой и Еленой Козловой. В Советском районном суде Новосибирска судьей стала Марина Никитина.

В Сузунский районный суд назначены Юлия Лебедева и Татьяна Лысакова.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Владимир Путин присвоил Анне Кикиной звания летчика-космонавта и Героя России.

Путин Владимир