Пашинян сообщил, когда российские силы покинут границу с Азербайджаном

Страны несколько лет ведут переговоры о подписании мирного договора на основе делимитации и демаркации спорных участков границы. В конце марта 2024 года Пашинян заявил, что в Баку ищут повод для новой войны, требуя от Еревана передать четыре села в Тавушской области. Однако уже 10 апреля он сказал, что Армения не против начать процесс делимитации границы с Азербайджаном в этом регионе.