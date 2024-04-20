Politico сообщила о придуманном помощниками Байдена прозвище для Трампа

Об этом сообщила газета Politico.По информации издания, так они прозвали Трампа после его встречи в 2022 году с политическим комментатором Ником Фуэнтесом, сторонником идеологии превосходства белой расы, и рэпером Канье Вестом, известным своими антисемитскими высказываниями.
«Это прозвище используется сотрудниками Байдена как способ выразить свое отвращение к видимой готовности Трампа сотрудничать со сторонниками превосходства белых. Обычно оно используется более молодыми людьми с (высокой. — Ред.) цифровой грамотностью, а не высокопоставленными членами администрации», — уточняет газета.
Как отметил старший советник Трампа по президентской кампании Брайан Хьюз, комментируя новость о грубом прозвище, «Байден много говорит о порядочности, но у него и его сотрудников нет ни одной порядочной кости в теле».
Ранее, 15 апреля, в Нью-Йорке началось первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против экс-президента США, кандидата на пост государства Трампа. Политик назвал этот уголовный процесс политическим преследованием со стороны действующего президента.
На данный момент Трампу в общем предъявлено 91 обвинение. В случае признания его виновным политику грозит более 700 лет тюремного заключения.