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Politico сообщила о придуманном помощниками Байдена прозвище для Трампа

Помощники президента США Джо Байдена между собой называют его предшественника на высшем государственном посту Дональда Трампа «гитлеровской свиньей».

Источник: Reuters

Об этом сообщила газета Politico.По информации издания, так они прозвали Трампа после его встречи в 2022 году с политическим комментатором Ником Фуэнтесом, сторонником идеологии превосходства белой расы, и рэпером Канье Вестом, известным своими антисемитскими высказываниями.

«Это прозвище используется сотрудниками Байдена как способ выразить свое отвращение к видимой готовности Трампа сотрудничать со сторонниками превосходства белых. Обычно оно используется более молодыми людьми с (высокой. — Ред.) цифровой грамотностью, а не высокопоставленными членами администрации», — уточняет газета.

Как отметил старший советник Трампа по президентской кампании Брайан Хьюз, комментируя новость о грубом прозвище, «Байден много говорит о порядочности, но у него и его сотрудников нет ни одной порядочной кости в теле».

Ранее, 15 апреля, в Нью-Йорке началось первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против экс-президента США, кандидата на пост государства Трампа. Политик назвал этот уголовный процесс политическим преследованием со стороны действующего президента.

На данный момент Трампу в общем предъявлено 91 обвинение. В случае признания его виновным политику грозит более 700 лет тюремного заключения.

Трамп Дональд