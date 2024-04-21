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В конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по пакету помощи Украине из-за украинских флагов, которыми начали размахивать представители Демпартии.

Источник: AP 2023

Как пишет Fox News, ближе к концу голосования демократы начали размахивать флагами Украины, из-за чего председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола.

«Левая сторона прохода (места, где сидят демократы — Прим. ред.) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание. Он сказал, что размахивание флагами является нарушением правил, и назвал это “неуместным”, на что демократы ответили насмешками», — говорится в сюжете.

В свою очередь, республиканка от Флориды Анна Паулина Луна подошла к микрофону, сказав: «Уберите эти чертовы флаги», что вызвало еще большую словесную реакцию со стороны демократов, отмечает телеканал.

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол опубликовал в соцсети X видео с голосования, на котором запечатлены демократы с украинскими флагами, раскритиковав выделение «с трудом заработанных денег» американцев «коррумпированному иностранному режиму».

«И вот так они кричат “Украина! Украина!”, с радостью работая над безопасностью границ Украины, а не наших», — возмутился сенатор.

Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами прокомментировал данную запись, написав: «Худшие идеи в Вашингтоне зачастую исходят от обеих партий».

В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

Президент США Джо Байден еще в октябре запросил конгресс об экстренных ассигнованиях, но натолкнулся на обструкцию республиканской оппозиции. Та, не желая подыгрывать президенту-демократу в предвыборный период и следуя сильным в ее среде изоляционистским традициям, долго пыталась увязать помощь Украине с проведением масштабной погранично-миграционной реформы в контексте миграционного кризиса на южной границе США.