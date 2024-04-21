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Семья Варданяна сообщила о первом звонке за несколько недель

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Одному из бывших лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, задержанному Азербайджаном, впервые за несколько недель разрешили позвонить близким, пишет РБК со ссылкой на заявление его семьи.

Источник: © РИА Новости

Варданян во время телефонного разговора рассказал, что все это время был «в полной изоляции». Близкие опасаются ухудшения его здоровья.

Как пишет РБК, 5 апреля Варданян объявил голодовку, требуя освобождения армянских заключенных, в том числе самого себя.

Рубен Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку азербайджанские пограничники 27 сентября 2023 года задержали Варданяна при попытке выезда в Армению. В Азербайджане его обвиняют в финансировании терроризма, по этой статье ему грозит до 14 лет лишения свободы.

В конце января Сабаильский районный суд Баку продлил Варданяну срок ареста на четыре месяца.