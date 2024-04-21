Семья Варданяна сообщила о первом звонке за несколько недель

Варданян во время телефонного разговора рассказал, что все это время был «в полной изоляции». Близкие опасаются ухудшения его здоровья.
Как пишет РБК, 5 апреля Варданян объявил голодовку, требуя освобождения армянских заключенных, в том числе самого себя.
Рубен Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку азербайджанские пограничники 27 сентября 2023 года задержали Варданяна при попытке выезда в Армению. В Азербайджане его обвиняют в финансировании терроризма, по этой статье ему грозит до 14 лет лишения свободы.
В конце января Сабаильский районный суд Баку продлил Варданяну срок ареста на четыре месяца.