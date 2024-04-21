Axios узнал о первых санкциях США против израильской армии

Батальон «Нецах Иегуда» сформирован в качестве специального подразделения для ультраортодоксальных солдат. Все его служащие — мужчины. Батальон создали для того, что ультраортодоксальные и другие религиозные солдаты могли служить без компромиссов со своими убеждениями: они не взаимодействуют с женщинами-военнослужащими в обычной для израильской армии степени и могут проводить больше времени за молитвами и изучением Торы.