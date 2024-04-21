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Молдавские оппозиционные партии создали предвыборный блок «Победа»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В частности, это лидеры партий «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».

Церемония прошла в Москве на съезде молдавских оппозиционных политиков.