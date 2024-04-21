Глава Гагаузии отказалась бороться за пост президента Молдавии

Гуцул пояснила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства страны в текущем году из-за возрастных ограничений.
«Потому что по Конституции я не могу. У нас есть возрастные ограничения, то есть от 40 лет. Мне еще рано», — заявила политик, добавив, что в скором времени молдавская оппозиция объявит имя единого кандидата.
Ранее сообщалось, что глава Гагаузии прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз.