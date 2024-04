Трамп столкнулся с дефицитом средств на суды

Как отмечает Politico, общая сумма расходов на юридические издержки комитета «Спасите Америку» составила почти столько же, сколько расходы предвыборного комитета Трампа (Make America Great Again Inc., MAGA Inc.), «что подчеркивает, как юридические проблемы поглотили деньги его политической операции». Bloomberg напоминает, что законы США запрещают предвыборному комитету напрямую финансировать юридические издержки экс-президента.