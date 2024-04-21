Трамп столкнулся с дефицитом средств на суды

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в марте израсходовал на судебные издержки $4,9 млн, у него осталось $6,8 млн и он может столкнуться с нехваткой средств для покрытия трат на адвокатов, пишут Bloomberg и Politico со ссылкой на данные из отчетов о финансировании его предвыборной кампании. В отношении Трампа в США заведено четыре уголовных дела, в том числе о сговоре с целью отмены президентских выборов 2020 года. Комитет, который финансировал его юридические издержки, с начала года потратил почти $60 млн.