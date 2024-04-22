Турция проведет наземную операцию против курдских формирований, пишут СМИ

«Президент Эрдоган сказал: “Мы собираемся закрыть круг, который обеспечит безопасность нашей иракской границы. Даст Бог, этим летом мы окончательно решим вопрос, связанный с нашей иракской границей”. После визита Эрдогана в Ирак будет проведена комплексная наземная операция против РПК», — пишет близкий к правительственным кругам колумнист Абдулькадир Сельви.
По его словам, операция будет проводится совместно с центральным правительством Багдада, администрацией Эрбиля и шиитским народным ополчением «Хашд аш-Шааби».
«Турецкие вооруженные силы будут проводить операцию в Ираке на земле при поддержке ВВС. Цель — создать безопасную линию на глубине 30−40 километров от нашей 378-километровой иракской границы. Нападения на наши базы
В понедельник, 22 апреля, президент Турции впервые за 12 лет посетит с визитом Ирак. В частности, будут обсуждаться вопросы присутствия турецких сил в Ираке и функционирование совместного оперативного центра по борьбе с боевиками РПК.
Эрдоган уже не раз заявлял, что Анкара рассчитывает летом «решить вопрос с безопасностью» границы с Ираком. Кроме того, по его словам, Турция стремится также создать коридор безопасности глубиной 30−40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых турецкие войска проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.