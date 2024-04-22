Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в разжигании межнациональной розни

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Правящая партия Молдавии PAS (партия «Действие и солидарность») пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
«К сожалению, то, что сейчас происходит, что пытаются нас разделить и столкнуть два народа (гагаузов и молдаван, — ред.) — мы живем в одной стране, мы братья, а нас пытаются столкнуть между собой. Разжигание идет межнациональной розни. Потому что высказывания, даже в отношении бюджета — то, что гагаузы не выплачивают (налоги), в бюджет ни одного лея не вкладывают. Есть люди, которые увидят интервью президента Республики Молдова, посмотрят и подумают: да, а гагаузы — иждивенцы. Они на нашей шее, а почему так? И начинается конфликт», — заявила Гуцул РИА Новости.
Она напомнила, что «некоторые представители PAS выходили с лозунгами, с плакатами “Гагаузы — сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия” и так далее».
В то же время жители автономии — не сепаратисты, они лишь выступают за дружбу с РФ, «чтобы мы имели возможность поставлять сюда свои товары», заверила она.