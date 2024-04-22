Нижегородские депутаты предлагают информировать фуры о ремонте Борского моста

Кроме того, ГИБДД и депутаты намерены решить вопрос с переключением реверсивных светофоров. Сейчас они включаются автоматически независимо от скопления машин. Депутаты предлагают ГИБДД переключать светофоры вручную. Однако пока такой возможности нет, поскольку регулирует работу светофора установивший его подрядчик, а дозвониться до него оперативно, чтобы включить реверс, сотрудники ГИБДД не могут. Пока они вынуждены обращаться во все возможные инстанции, вплоть до чиновников, чтобы связаться с подрядчиком и переключить светофор.