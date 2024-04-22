Нижегородские депутаты предлагают информировать фуры о ремонте Борского моста

Депутаты профильного комитета предупредили чиновников, что из-за введения ограничений для большегрузов и некорректной работы реверсивных светофоров, когда нижегородцы массово выедут на дачи и в деревни в майские праздники, на Борском мосту будут скапливаться многокилометровые пробки. По мнению парламентариев, это спровоцирует всплеск недовольства нижегородцев.
Для фур больше 3,5 т, проезд которых по мосту ограничен, не предусмотрены разворотные площадки или отстойники, где они могут дожидаться разрешенного времени движения. Из-за того, что теперь их досматривают сотрудники ГИБДД и проверяют перевозимые грузы, на подъездах к мосту скапливаются пробки. Депутаты предлагают установить по всем трассам, ведущим на мост, информационные аншлаги, предупреждающие об ограничениях движения для грузовиков.
Кроме того, ГИБДД и депутаты намерены решить вопрос с переключением реверсивных светофоров. Сейчас они включаются автоматически независимо от скопления машин. Депутаты предлагают ГИБДД переключать светофоры вручную. Однако пока такой возможности нет, поскольку регулирует работу светофора установивший его подрядчик, а дозвониться до него оперативно, чтобы включить реверс, сотрудники ГИБДД не могут. Пока они вынуждены обращаться во все возможные инстанции, вплоть до чиновников, чтобы связаться с подрядчиком и переключить светофор.
Чтобы решить вопросы организации движения по Борскому мосту, у депутатов, чиновников и ГИБДД осталась одна неделя.