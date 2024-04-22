Буданов перечислил ошибки перебежчика Кузьминова

Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали».