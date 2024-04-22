Буданов перечислил ошибки перебежчика Кузьминова

«Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: “Ты знаешь, кто я?”, “Вот ты же никому, только вот тебе говорю”», — сказал Буданов.
По его словам, Кузьминов приглашал в Испанию девушек из России, рассказывал о своей жизни за границей. Буданов отметил, что это в том числе ошибка ГУР, поскольку за Кузьминовым надо было присматривать, а не верить тому, что он «взрослый и знает, как быть».
СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали».