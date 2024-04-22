Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности

Также устанавливается обязанность перехода до 1 января 2026 года действующих индивидуальных предпринимателей в юридические лица. При этом для таких предпринимателей вводится упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.