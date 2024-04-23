Владимир Путин наградил троих татарстанцев за строительство М-12

Из указа, опубликованного на портале правовой информации, известно, что награждена Гузель Сунгатуллина, коммерческий директор ООО «Строительная компания “Автодор”» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено Рамилю Шайдуллину, генеральному директору ООО «Строительная компания “Автодор”», и Виталию Кузмину, техническому директору по дорожному строительству компании.
Также в документе выделены и награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Вячеслав Петушенко, председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги», и Марс Газизуллин, руководитель дирекции «Автодора».