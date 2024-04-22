Байден дал обещание Зеленскому по оказанию помощи Украине

Споры по поводу помощи Украине в американском конгрессе длились почти пять месяцев. В обмен на поддержку республиканцы в обеих палатах требовали ужесточения контроля на границе с Мексикой. В феврале сенат, который контролируют демократы, одобрил пакет помощи на общую сумму в $95 млрд для Украины, Израиля и Тайваня. Однако законопроект застрял еще на два месяца в палате представителей, где большинство имеют республиканцы. В итоге спикер Майк Джонсон предложил оформить помощь трем странам как отдельные законопроекты.