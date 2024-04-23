«Все кончено»: в США рассказали о сигнале, направленном Москве

Эксперт также напомнил о недавнем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он заявил, даже в процессе возможных переговоров Москва будет продолжать боевые действия. Макгрегор выразил уверенность, что Москва не будет вести диалог о статусе приобретенных территорий, так как ситуация изменилась, и она может сохранить за собой все приобретения.