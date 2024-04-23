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«Все кончено»: в США рассказали о сигнале, направленном Москве

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Решением выделить финансовую помощь Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Источник: © РИА Новости

В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

«Отправка денег Украине на этом этапе сигнализирует русским, что любая надежда на отношения с Вашингтоном мертва», — отметил Макгрегор.

По мнению аналитика, нынешнее руководство США отрицает какие-либо отношения с Россией, которые могут строиться не на американских условиях. Вашингтон, считает эксперт, будет говорить с Москвой только тогда, когда россияне «опустят оружие» и согласятся принять все, что им скажут американцы.

Эксперт также напомнил о недавнем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он заявил, даже в процессе возможных переговоров Москва будет продолжать боевые действия. Макгрегор выразил уверенность, что Москва не будет вести диалог о статусе приобретенных территорий, так как ситуация изменилась, и она может сохранить за собой все приобретения.

«Все кончено. Мы выглядим идиотами. НАТО выглядит слабой и глупой. Украина разрушена, что бы ни возникло на ее месте, это будет несостоявшееся государство с демилитаризованной зоной. Там больше не будет военной силы, которая могла бы угрожать России», — заключил аналитик.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин констатировал факт готовности к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.