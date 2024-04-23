В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
«Отправка денег Украине на этом этапе сигнализирует русским, что любая надежда на отношения с Вашингтоном мертва», — отметил Макгрегор.
Эксперт также напомнил о недавнем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он заявил, даже в процессе возможных переговоров Москва будет продолжать боевые действия. Макгрегор выразил уверенность, что Москва не будет вести диалог о статусе приобретенных территорий, так как ситуация изменилась, и она может сохранить за собой все приобретения.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин констатировал факт готовности к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.