В Раду внесли законопроект о переименовании более 300 населенных пунктов

«Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел», — говорится в пояснительной записке.
В частности, предлагается переименовать село Победа в Житомирской области в село Дидушанка, Село Пушкино в Закарпатской области — в Межлесное, село Первого мая в Киевской области — в Роська. В Одесской области предлагают переименовать село Надеждовка в Шампань, город Южное — в Порт-Анненталь, село Роща — в Новый Париж.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.