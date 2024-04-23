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В Раду внесли законопроект о переименовании более 300 населенных пунктов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Законопроект о переименовании более 340 населенных пунктов на Украине внесен в украинский парламент, говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Верховной рады.

Источник: Reuters

«Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел», — говорится в пояснительной записке.

В частности, предлагается переименовать село Победа в Житомирской области в село Дидушанка, Село Пушкино в Закарпатской области — в Межлесное, село Первого мая в Киевской области — в Роська. В Одесской области предлагают переименовать село Надеждовка в Шампань, город Южное — в Порт-Анненталь, село Роща — в Новый Париж.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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