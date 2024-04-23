Медведчук раскрыл план Запада в отношении России

«Как раз план Запада и означает уничтожение реальной русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента. Россия не в первый раз объявлена “варварской страной” с целью организации на нее очередного крестового похода, который принесет ей “культуру и свободу”, а на деле новые крестоносцы вновь попытаются ее уничтожить. И Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков», — сказал он.