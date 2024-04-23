Военнослужащего ВВО из Хабаровского края наградили медалью «За отвагу»

Старший сержант Дмитрий Гаврилов военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, принимал участие в специальной военной операции в должности механика-водителя БМП-2, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
В зоне СВО участвовал в боях за один из населенных пунктов в Харьковской области. Во время эвакуации раненных военнослужащих, машина старшего сержанта Гаврилова была подбита противником. Экипаж был вынужден спешиться и продолжить вести бой. В ходе боя старший сержант Гаврилов, имея медицинские навыки, помогал оказывать помощь раненным.
Благодаря мужеству и отваге старшего сержанта Гаврилова удалось эвакуировать раненых российских военнослужащих и сохранить им жизнь.
Указом президента Российской Федерации, за проявленный героизм и храбрость в ходе исполнения воинского долга, старший сержант Дмитрий Гаврилов награждён медалью «За отвагу».