Военнослужащего ВВО из Хабаровского края наградили медалью «За отвагу»

В зоне СВО участвовал в боях за один из населенных пунктов в Харьковской области. Во время эвакуации раненных военнослужащих, машина старшего сержанта Гаврилова была подбита противником. Экипаж был вынужден спешиться и продолжить вести бой. В ходе боя старший сержант Гаврилов, имея медицинские навыки, помогал оказывать помощь раненным.